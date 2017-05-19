Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились в 2005 году на проекте «Большие гонки». Певица уверяет, что влюбилась с первого взгляда, а Пресняков сравнил знакомство с Подольской с «ударом ангела», после которого буквально начал задыхаться. Влюбленные поженились в 2010 году, церемония венчания проходила в столичном храме Святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Маросейке.

В начале июня исполнится два года долгожданному сыну супругов Артему. Романтическая встреча привела не только к долгим личным отношениям, но и к профессиональному сотрудничеству. Артисты вместе записывают песни, снимают клипы и гастролируют.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

Победительница второй «Фабрики звезд» и финалистка «Евровидения» Полина Гагарина абсолютной чемпионкой стала после встречи с фотографом Дмитрием Исхаковым. Наконец Полина «позволила себе перестать бояться и полюбила» и стала не только победительницей конкурсов и успешной певицей, но и счастливой женой и мамой. В 2014 году Полина и Дмитрий поженились в Москве, а затем устроили свадьбу мечты на Сейшелах. В апреле у них родилась дочь Мия. Дмитрий Исхаков не перестает нас восхищать и заставляет даже немного завидовать Полине. Сначала он на все лады расхваливал жену и благодарил судьбу за встречу с ней, а теперь умиляет трогательным отношением к дочке:

«Все изменилось совершенно. Жизнь поделилась на до и после. Я испытываю чувства настолько сильные, что даже не смогу подобрать слов для их описания. Это что то, совершенно мной прежде не испытанное. Любовь иного порядка. А запах! Этот запах не возможно сфотографировать и это мучает меня. Самый вкусный запах на свете!».

Лена Темникова и Дмитрий Сергеев

Лена Темникова на второй «Фабрике звезд» заняла только третье место, что, впрочем, не помешало ей стать успешной исполнительницей. Сейчас певица занята не только новыми треками и концертами, но и воспитанием двухлетней дочери Александры. Первенца Лена родила от второго супруга, бизнесмена Дмитрия Сергеева, без которого, по ее словам, «не дышит и погибает», и от которого захотела ребенка спустя десять минут после знакомства. Романтика!

Саша Савельева и Кирилл Сафонов

Финалистка первой «Фабрики звезд» Саша Савельва прочно связала свою жизнь с наставником проекта, продюсером Игорем Матвиенко, став одной из бессменных участниц его группы «Фабрика». Прочным оказался и союз певицы с актером Кириллом Сафоновым, за которого она вышла замуж семь лет назад. Познакомились будущие супруги в одном из московских клубов, где отмечали в разных компаниях День защитника Отечества. На следующий день Кирилл разыскал номер телефона Саши через общих знакомых, потому что не смог забыть ее «чудесные глаза», в которые посмотрел и понял, что она «его человек».

Юлия Савичева и Александр Аршинов

Выпускница «Фабрики звезд» Юлия Савичева и музыкант Александр Аршинов испытали свои чувства временем и решили пожениться в 2014 году после одиннадцати лет знакомства. Во время их первой встречи Юле было всего 16, а Саше — 18. Друг принес Савичевой диск с песнями малоизвестной рок-группы, послушав которые, она захотела встретиться с солистом, которым оказался Аршинов.

В начале года Юлия Савичева, по слухам, родила сына в Португалии, где сейчас живут супруги. Впрочем, новость эту опроверг продюсер Юли Максим Фадеев, который порекомендовал всем не торопить события и заверил, что у ребят все прекрасно: «Если бы Юля реально родила, мы бы с радостью об этом сказали. Зачем нам это скрывать, какой смысл? Порадовались бы все вместе и все. Она вернется и поедет на гастроли, ее будут ждать и обожать. Она пишет альбом, у нее очень талантливый муж музыкант. Я представляю, как они сидят в доме, пишут, это же творчество. По молодости мы со своей женой тоже закрывались, придумывали, сочиняли, и никто не нужен при этом».

Фото: East News, Global Look, Instagram, Starface