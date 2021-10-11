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Муж солистки «Винтаж» попал в реанимацию после страшного ДТП

Супруг Анны Плетневой, бизнесмен Кирилл Сыров, оказался в реанимации после того, как попал в аварию на своем мотоцикле. Сейчас мужчина находится под присмотром медиков, супруга сразу прилетела к нему.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Плетнева

Фото: @dusya_star

Муж солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой оказался в реанимации после аварии на мотоцикле. Об этом сообщает телеграм-канал Super. Подробности аварии не раскрываются, точных данных о его состоянии нет.

Сама Анна узнала о произошедшем во время своего концерта, и сразу отправилась к супругу. Сейчас он находится под присмотром врачей.

«Все под контролем. Да, он в реанимации», – заявила Анна.

Кирилл Сыров является известным бизнесменом и совладельцем фармакологической компании «Валента».

Это уже третья серьезная авария с участием известных людей, за последние несколько дней. Ранее стало известно, что конькобежец Руслан Захаров погиб в аварии с фургоном в Хабаровске во время утренней пробежки.

А в выходные в серьезную аварию попала Ксения Собчак. Сама телеведущая получила сотрясение мозга и потеряла сознание после ДТП. В другом автомобиле есть погибшие и пострадавшие, Собчак пообещала оказать им помощь.

Фото: Global Look press