Муж солистки «Винтаж» попал в реанимацию после страшного ДТП
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Фото: @dusya_star
Муж солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой оказался в реанимации после аварии на мотоцикле. Об этом сообщает телеграм-канал Super. Подробности аварии не раскрываются, точных данных о его состоянии нет.
Сама Анна узнала о произошедшем во время своего концерта, и сразу отправилась к супругу. Сейчас он находится под присмотром врачей.
«Все под контролем. Да, он в реанимации», – заявила Анна.
Кирилл Сыров является известным бизнесменом и совладельцем фармакологической компании «Валента».
Это уже третья серьезная авария с участием известных людей, за последние несколько дней. Ранее стало известно, что конькобежец Руслан Захаров погиб в аварии с фургоном в Хабаровске во время утренней пробежки.
А в выходные в серьезную аварию попала Ксения Собчак. Сама телеведущая получила сотрясение мозга и потеряла сознание после ДТП. В другом автомобиле есть погибшие и пострадавшие, Собчак пообещала оказать им помощь.
Фото: Global Look press