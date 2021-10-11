Муж солистки «Винтаж» попал в реанимацию после страшного ДТП

Муж солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой оказался в реанимации после аварии на мотоцикле. Об этом сообщает телеграм-канал Super. Подробности аварии не раскрываются, точных данных о его состоянии нет.

Сама Анна узнала о произошедшем во время своего концерта, и сразу отправилась к супругу. Сейчас он находится под присмотром врачей.

«Все под контролем. Да, он в реанимации», – заявила Анна.

Кирилл Сыров является известным бизнесменом и совладельцем фармакологической компании «Валента».