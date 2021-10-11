Российский конькобежец Руслан Захаров погиб в страшном ДТП

23-летний победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту Руслан Захаров скончался в реанимации после столкновения с фургоном.

Как пишет телеграм-канал «360», инцидент произошел во время утренней пробежки — Руслан бежал по проезжей части вдоль бордюра, когда следовавший мимо в попутном направлении фургон зацепил его.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спортсмен умер, не приходя в сознание.