Российский конькобежец Руслан Захаров погиб в страшном ДТП
23-летний победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту Руслан Захаров скончался в реанимации после столкновения с фургоном.
Как пишет телеграм-канал «360», инцидент произошел во время утренней пробежки — Руслан бежал по проезжей части вдоль бордюра, когда следовавший мимо в попутном направлении фургон зацепил его.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спортсмен умер, не приходя в сознание.
«В результате трагического инцидента ушел из жизни призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров. Ему было 23 года. ⠀ Союз конькобежцев России выражает глубокие соболезнования семье, друзьям, близким Руслана», — говорится в сообщении в официальном Instagram Союза конькобежцев России.
«Водитель, управляя транспортным средством Toyota Dyna, допустил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части при наличии тротуара. Молодой человек с травмой головы в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Он скончался в реанимации, не приходя в сознание», — цитирует ТАСС сообщение регионального ГИБДД.
Фото: Instagram