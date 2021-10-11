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Российский конькобежец Руслан Захаров погиб в страшном ДТП

Спортсмен скончался после трагического инцидента, который произошел в Хабаровске. Молодой человек погиб во время пробежки — его задел проезжавший мимо фургон. После полученных травм спортсмен умер, не приходя в сознание.
Российский конькобежец Руслан Захаров погиб в страшном ДТП

23-летний победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту Руслан Захаров скончался в реанимации после столкновения с фургоном.

Как пишет телеграм-канал «360», инцидент произошел во время утренней пробежки — Руслан бежал по проезжей части вдоль бордюра, когда следовавший мимо в попутном направлении фургон зацепил его.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спортсмен умер, не приходя в сознание.

«В результате трагического инцидента ушел из жизни призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров. Ему было 23 года. ⠀ Союз конькобежцев России выражает глубокие соболезнования семье, друзьям, близким Руслана», — говорится в сообщении в официальном Instagram Союза конькобежцев России.

«Водитель, управляя транспортным средством Toyota Dyna, допустил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части при наличии тротуара. Молодой человек с травмой головы в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Он скончался в реанимации, не приходя в сознание», — цитирует ТАСС сообщение регионального ГИБДД.

Фото: Instagram