Стали известны новые подробности о пострадавших в ДТП с участием Ксении Собчак
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Фото: @xenia_sobchak
Ксения Собчак раскрыла новые подробности последствий аварии с ее участием под Сочи. В своем телеграм-канале она пишет, что связалась с мужем одной из женщин, которую записали в погибшие, и выяснила, что она жива.
«По состоянию — оно тяжелое, у нее травма головы, легких, бедра, ей удалили селезенку. Но она, слава богу, ЖИВА. В ближайшее время мы с ее мужем решим вопрос с ее дальнейшим лечением в Москве. Найдем врачей. Он несколько раз говорил, что у него нет никаких претензий ко мне, но дело и не в этом. А в том, что хватит метать фейки и драконить семьи пострадавших. У Оксаны есть маленький ребенок, у него день рождения в четверг, имейте совесть», — написала Ксения.
Она также прокомментировала новости о том, что подруга погибшей девушки, которая ранее обвинила Собчак в том, что та игнорирует ее просьбы о помощи и заявила, что они не пытаются найти ее родных, отметила, что по каким-то причинам она не дала их контактов. Кроме того, телеведущая выразила желание помочь всем участникам аварии.
Смертельное ДТП произошло в Сочи вечером 9 октября. Во время обгона на участке трассы между Адлером и Красной Поляной Mercedes S 500, на котором ехала телеведущая, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Volkswagen. Удар отбросил «Мерседес» на микроавтобус.
Фото: Instagram Ксении Собчак