Стали известны новые подробности о пострадавших в ДТП с участием Ксении Собчак

Ксения Собчак раскрыла новые подробности последствий аварии с ее участием под Сочи. В своем телеграм-канале она пишет, что связалась с мужем одной из женщин, которую записали в погибшие, и выяснила, что она жива.

«По состоянию — оно тяжелое, у нее травма головы, легких, бедра, ей удалили селезенку. Но она, слава богу, ЖИВА. В ближайшее время мы с ее мужем решим вопрос с ее дальнейшим лечением в Москве. Найдем врачей. Он несколько раз говорил, что у него нет никаких претензий ко мне, но дело и не в этом. А в том, что хватит метать фейки и драконить семьи пострадавших. У Оксаны есть маленький ребенок, у него день рождения в четверг, имейте совесть», — написала Ксения.