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Стали известны новые подробности о пострадавших в ДТП с участием Ксении Собчак

В минувшие выходные телеведущая попала в ДТП в Краснодарском крае — водитель автомобиля, в котором она ехала, решился на рискованный маневр. В результате аварии есть пострадавшие и погибшие, сама Собчак получила сотрясение мозга.
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Слайд, который
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Ксения Собчак

Фото: @xenia_sobchak

Ксения Собчак раскрыла новые подробности последствий аварии с ее участием под Сочи. В своем телеграм-канале она пишет, что связалась с мужем одной из женщин, которую записали в погибшие, и выяснила, что она жива.

«По состоянию — оно тяжелое, у нее травма головы, легких, бедра, ей удалили селезенку. Но она, слава богу, ЖИВА. В ближайшее время мы с ее мужем решим вопрос с ее дальнейшим лечением в Москве. Найдем врачей. Он несколько раз говорил, что у него нет никаких претензий ко мне, но дело и не в этом. А в том, что хватит метать фейки и драконить семьи пострадавших. У Оксаны есть маленький ребенок, у него день рождения в четверг, имейте совесть», — написала Ксения.

Она также прокомментировала новости о том, что подруга погибшей девушки, которая ранее обвинила Собчак в том, что та игнорирует ее просьбы о помощи и заявила, что они не пытаются найти ее родных, отметила, что по каким-то причинам она не дала их контактов. Кроме того, телеведущая выразила желание помочь всем участникам аварии.

Смертельное ДТП произошло в Сочи вечером 9 октября. Во время обгона на участке трассы между Адлером и Красной Поляной Mercedes S 500, на котором ехала телеведущая, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Volkswagen. Удар отбросил «Мерседес» на микроавтобус.

Фото: Instagram Ксении Собчак