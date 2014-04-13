Наталья Ионова взяла интервью у собственного супруга

Откровенные фотографии Натальи Ионовой, которая выступает под псевдонимом Глюк’oZа, не оставляют равнодушными ее подписчиков. Кто-то восхищается идеальным телом певицы, кто-то корит ее, «она же мать», кто-то предполагает, что у артистки проблемы в семье, и обнаженными снимками она компенсирует это. Устав от постоянных упреков, Наташа попросила мужа расставить все точки над «i».

«Говорят много, а толку мало, пора разобраться и ответить на все ваши вопросы об отношении моего мужа к обнаженным фотографиям. Но не хотелось бы это делать самостоятельно. Поэтому специально для вас, мои хорошие, я взяла интервью у своего супруга. Наши мысли с Сашей о чрезвычайно волнующей вас теме совпадают», — написала она в блоге.

Я считаю, что обнаженное тело может быть показано деликатно, со смыслом, как элемент искусства, особенно девушкой, у которой другая творческая профессия, и она не является моделью. Когда это так, к тому же красиво, то это вполне уместно. Художники же не зря столько написали красивой обнаженки)) Комментарии с диванов интересуют меня только для понимания характера и настроения аудитории, потому что у жены такая профессия. Сами же отрицательные отзывы зачастую просто результат отсутствия интересной жизни у комментатора», — считает Александр чистяков.