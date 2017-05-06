Поклонников Натальи Ионовой, кажется, уже ничем не удивить: певица с завидной регулярностью размещает в соцсети откровенные фотографии. Стройная фигура, которой так гордится Глюк’оZа (сценический псевдоним артистки), позволяет ей фотографироваться в соблазнительных образах.

В этот раз певица превзошла саму себя. На фото из музыкальной студии Наталья демонстрирует шикарную грудь, опустившись на колени и томно склонив голову.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Май 5 2017 в 2:05 PDT

Подписчики знаменитости отреагировали на это фото большим количеством лайков и восторженных комментариев, но нашлись и те, кому фотография пришлась не по душе.

Фото: instagram.com