Муж Елизаветы Боярской показал редкое фото с подросшим сыном: «Он мамина копия»
Фото: Starface
Максим Матвеев и Елизавета Боярская воспитывают двоих сыновей: 8-летнего Андрея и Григория, которому скоро исполнится два года. Родители стараются лишний раз не «светить» старшего ребенка в социальной сети, а младшего и вовсе не показывают.
Но Максима Матвеев ради благотворительной акции, в которой он принял участие с Андреем, показал фото с подросшим сыном. Актер с наследником сделали новогодние игрушки.
«Андрей — вылитая мама», «Очень красиво, молодцы. Андрей так похож на маму», «На дядю похож, на Сергея в детстве», «Какие молодцы, красавцы!», «Молодцы, ребята», «Бесподобно! Милейшие фотографии! Молодцы! Сын похож и на маму, и на папу!», «А кто это так похож на Лизу? Славный какой», «Вы потрясающие», «Ой ты боже, как на маму и дядю Сергея похож. Будь здоров, малыш», — прокомментировали подписчики Максима Матвеева.
Максим и Елизавета счастливы в браке уже 10 лет. В день рождения супруга актриса призналась ему в любви и рассказала, что и в другой жизни хотела бы быть его женой.
Ранее Максим Матвеев показывал, какие игрушки он делает собственными руками для сыновей.
Фото и видео: Instagram Максима Матвеева, Starface
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