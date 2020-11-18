Муж Елизаветы Боярской показал редкое фото с подросшим сыном: «Он мамина копия»

Максим Матвеев и Елизавета Боярская воспитывают двоих сыновей: 8-летнего Андрея и Григория, которому скоро исполнится два года. Родители стараются лишний раз не «светить» старшего ребенка в социальной сети, а младшего и вовсе не показывают.

Но Максима Матвеев ради благотворительной акции, в которой он принял участие с Андреем, показал фото с подросшим сыном. Актер с наследником сделали новогодние игрушки.