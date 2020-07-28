Елизавета Боярская призналась мужу в любви в годовщину свадьбы: «Во всех жизнях хотела бы быть твоей женой»

28 июля в семье Максима Матвеева и Елизаветы Боярской двойной праздник: 38 лет исполнилось главе семейства 10 лет со дня их свадьбы. В праздничный день Елизавета в своем микроблоге сначала поздравила супруга с днем рождения, а после — призналась ему в любви в честь оловянной свадьбы.

«У самого прекрасного человека и мужчины на свете сегодня день рождения! Пусть твой новый год будет счастливым, ярким и щедрым на интереснейшие события! А мы рядом», — написала актриса.