Елизавета Боярская призналась мужу в любви в годовщину свадьбы: «Во всех жизнях хотела бы быть твоей женой»
Фото: Starface
28 июля в семье Максима Матвеева и Елизаветы Боярской двойной праздник: 38 лет исполнилось главе семейства 10 лет со дня их свадьбы. В праздничный день Елизавета в своем микроблоге сначала поздравила супруга с днем рождения, а после — призналась ему в любви в честь оловянной свадьбы.
«У самого прекрасного человека и мужчины на свете сегодня день рождения! Пусть твой новый год будет счастливым, ярким и щедрым на интереснейшие события! А мы рядом», — написала актриса.
Фото: Starface
«И... сегодня 10 лет со дня нашей с Максимом свадьбы! Если бы мне дали бы еще 100 жизней, в каждой из них я бы хотела быть твоей женой! Люблю», — призналась в чувствах к супругу Елизавета Боярская.
«Уже 10 лет! Еще вам 10*10! Будьте всегда такими счастливыми, как на фото!», — поздравила Марина Александрова. «Мои дорогие, счастья вам, нежности и любви на долгие годы!», — написала Ирина Безрукова. «И свадьба была классная, ребят!», — поделилась воспоминаниями Равшана Куркова.
У Максима Матвеева и Елизаветы Боярской растут двое сыновей: 8-летний Андрей и 2-летний Григорий.
Фото и видео: Instagram Максима Матвеева, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Starface
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