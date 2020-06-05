Мимими дня: Максим Матвеев смастерил деревянную лошадку на 1,5-летие их с Елизаветой Боярской младшего сына

«Огоооо класс», «Правильный Папа», «Вот рукастый», «Классная лошадка получилась», «Своими руками для сына! Какое удовольствие», «Воспоминания на всю жизнь останутся», «Какая красота, так аккуратно», «Максим - мастер на все руки», — восхитились подписчики блога артиста.

Оказалось, что лошадка, которую смастерил Максим, предназначалась его младшему сыну Григорию — малышу в эту пятницу, 5 июня, исполнилось 1,5 года. Коричневой краской звездный отец нарисовал седло и уздечку, а саму лошадку покрыл лаком. Результат можно увидеть в блоге его жены.

Супруга артиста Елизавета Боярская высоко оценила талант мужа. Деревянная лошадка, которая достанется их мальчику, может стать настоящей семейной реликвией, которой будут пользоваться не только их дети, но и внуки пары.

Напомним, что Елизавета Боярская и Максим Матвеев живут в браке вот уже десять лет. У пары также есть старший сын Андрей, недавно они отметили его 8-летие.