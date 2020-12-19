«Мудрая и красивая»: Анна Седокова в смокинге рассказала подписчикам, как пережить буллинг

По ее мнению, для того, чтобы буллинг как можно меньше коснулся тебя и не навредил твоему психическому состоянию нужно соблюдать пять правил:

«Во-первых, изолировать себя от новостей. Во-вторых, выдохнуть и понять, что ты попался на крючок. Осознать, что тебя зацепило. Так было со мной. Все начиналось с безобидных комментов, но так как я в день рождения осталась одна и в этот день была особенно не защищена, меня повело. В-третьих, понять, что это всего лишь проекция чужих людей на тебя, относительно их собственного состояния. В-четвертых, нужно поплакать. И напоследок: сказать правду тому, кому не безразлично.Не молчать.Найти слова. Без обвинений другого. А просто сказать, что мне больно потому что я чувствую себя незащищенной», – уточнила знаменитая брюнетка.

Кроме того, Анна посоветовала своим подписчикам быть добрее и снисходительнее друг к другу. Она призвала пользователей Сети научиться уважать личные границы и не оскорблять друг друга.