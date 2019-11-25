«Моя мама может все!» Алла Пугачева сделала макияж Кристине Орбакайте

24 ноября в России отмечали День матери. Многие знаменитости весь день и даже ночью публиковали в социальных сетях фотографии с любимыми мамами.

Не стала исключением и 48-летняя Кристина Орбакайте. Певица показала свою мать Аллу Пугачеву с необычного ракурса: певица поделилась с подписчиками видеороликом, в котором Примадонна делает дочери макияж.

«Моя мама может все!», — гордо написала Кристина.