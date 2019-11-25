«Моя мама может все!» Алла Пугачева сделала макияж Кристине Орбакайте
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Фото: Starface
24 ноября в России отмечали День матери. Многие знаменитости весь день и даже ночью публиковали в социальных сетях фотографии с любимыми мамами.
Не стала исключением и 48-летняя Кристина Орбакайте. Певица показала свою мать Аллу Пугачеву с необычного ракурса: певица поделилась с подписчиками видеороликом, в котором Примадонна делает дочери макияж.
«Моя мама может все!», — гордо написала Кристина.
«Это точно», — согласилась с Орбакайте Лолита Милявская. «Твоя всё!», — написала в комментарии Алика Смехова. Сердечки под публикацией поставили Игорь Крутой, Николай Басков, Анита Цой и многие другие знаменитости.
«Мило», «Какие вы классные», «Так здорово», «Вы обе здорово выглядите», «Какая у вас прекрасная мама», — поддержали подписчики Кристины Орбакайте.
На выходных Максим Галкин поделился с фолловерами новым портретом с любимой супругой и рассказал, как они с Аллой Борисовной сходили в ресторан. Артист признался, что на утро раздавил весы.
Фото и видео: Instagram, Starface
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