«Cамое заветное слово»: звезды поздравили мам с Днем матери
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Татьяны Навки
Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В этом году 24 ноября наша редакционная лента Instagram заполнилась самыми теплыми снимками и трогательными словами поздравлений. «Самая прекрасная моя мамуля, с Днем матери!!!!!! Будь здорова, пожалуйста !!!!!❤️❤️❤️😘😘😘 Пусть будут счастливы и здоровы все наши мамочки!!!!!!» — написала Валерия.
Татьяна Навка поделилась милым праздничным видео с дочкой Надей.
Филипп Киркоров также поделился старым снимком с мамой: « Это моя любимая Мама. Уже 25 лет ее нет со мной, но память о ней жива в моем сердце каждый день. Спасибо за жизнь,Мама! С Днём Матери!».
Алла Пугачева и Максим Галкин также опубликовали архивные фотографии своих матерей. «Мама, ты в моём сердце ❤️ С Днём матери, дорогие подписчики! Позвоните маме! Скажите о своей любви! Помяните, если ушла! Наши мамы и на Земле, и на Небе всегда с нами!» — обратился к подписчикам шоумен.
Нюша опубликовала нежное фото с мамой: «Я всё ещё не могу поверить в то, что сама уже мама...🙈 Каждый день благодарю вселенную за то, что у меня самой такая волшебная мамочка💫Всё что мне необходимо - в ней есть🙏🏼 Совсем не обязательно быть идеальной... Мама - бескрайняя любовь».
«В этот замечательный день не могу не процитировать чувственные слова Максима Горького: «Восславим женщину - МАТЬ, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир! Все прекрасное в человеке - от лучей солнца и от молока Матери, - вот что насыщает нас любовью к жизни!». СПАСИБО тебе за искренние слёзы, которые были на твоих глазах на моих выступлениях, взлетах и падениях, школьных линейках и выпускных🙏🏻. Помнишь, как в 5,5 лет я привыкла к тому, что на репетициях ты сидишь в первом ряду в центре зала и не найдя тебя глазами, запнулась на стихотворении А.С. Пушкина «Я Вас любил, любовь ещё, быть может..», расплакалась и ушла со сцены 😅А ты просто уступила место ветерану и села чуть дальше?😅 Помнишь, когда ненадолго ты уезжала или уходила, я, уткнувшись носом в твой халат, обнимала его и плакала😍? И таких тёплых и нежных моментов миллиард! Ты никогда не давала меня в обиду и благодаря твоей мудрости я никогда не чувствовала развала семьи. Спасибо тебе за ласку, за пример, который у меня перед глазами, насколько настоящая женщина может успевать все и при этом не обделять вниманием домочадцев. Спасибо тебе за понимание и искреннюю заботу, за прекрасное детство и память.🙏🏻 Спасибо тебе за две «гульки», которые ты постоянно мне заплетала и сверху надевала панаму и на всех фото я выгляжу как гриб-подосиновик( ну и вообще, частенько глаза у меня были на лбу 😅). На самом деле, это такие невероятные воспоминания😍! Твоя Вера, поддержка, любовь и Надежда- послужили мне крыльями за моей спиной и теперь я обещаю, что так же, как волчица, буду оберегать своих детей и не позволю им в чём-либо нуждаться. С днём Матери, моя родная!» — поздравила маму Анастасия Костенко.
Диана Арбенина поделилась своими детскими фотографиями с мамой: «доброе утро страна! только став мамой я поняла что такое детство. всех мам с праздником мам! терпения нам! красоты! и любви такой же невероятной как наши дети!».
«Мам... ну мам... люблю тебя ! Спасибо !!!♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️и за меня... и за твою Помощь и Любовь к моим Детям!♥️♥️♥️спасибо, что умеешь Любить и ничего не требовать взамен!» — показала свое детское фото Юлия Пересильд.
Юлия Ковальчук присоединилась к поздравлениям: «Моя самая близкая, терпеливая, мудрая и красивая Мамулечка!!! Я каждый день говорю тебе, как люблю, а сегодня в твоём лице хочу сказать огромное спасибо всем Мамулечкам мира! Всем кто не спал, слушая дыхание своих малышей, всем, кто не доедал, отдавая последние крошки, всем кто любил и любит вопреки, а не за что-то! Низкий вам поклон и Будьте здоровы!!! Всё остальное не имеет значения!».
«С днём Матери ❤️❤️❤️ Мама- это самое заветное слово . Спасибо 🙏🏻», — написала Наталья Подольская.
Регина Тодоренко также поделилась нежным фото с мамой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#деньМамы Спасибо 🙏🏻, мамочка @irina_todorenko , теперь я тебя очень хорошо понимаю и дорожу каждой секундочка проведённой вместе ❤️❤️❤️ Всех мамочек поздравляю с этим прекрасным днём!!!!! Мамы , вы - герои 🦸♀️💪🏻 #регинатодоренко Фото - @andrew_bayda Платье - @edem.official
«Моя прекрасная, летящая, смелая, влюблённая в жизнь, молоденькая😉мама🥰!!! Год 1972... Дзержинск.. Площадь Ленина...Юбочка на маме красного цвета, я носила её лет с 12-ти 😁Классная! И Мама моя классная!😘С Днём Матери! Всех мамочек и детей мамочкиных!!!» — написала Натали.
Маргарита Симоньян показала, как ее поздравили шестилетняя Марьяна и пятилетний Баграт: «Дети поздравили меня с Днем матери. Марьяша — огромным сердцем, а Баграт — самым главным, что сейчас занимает его кудрявую голову, — спутниками Плутона. Материнство — это самое сложное, чем я когда-либо занималась в жизни. А я в 19 лет уже ездила в военные командировки и в 25 строила международный телеканал. И все равно — материнство сложнее и ответственнее. Неработающие мамочки, не позволяйте никому внушать вам, что вы ничего не делаете и вам легко. Рожать и воспитывать детей — самое сложное, не дающее права на ошибку, не подразумевающее отпусков и перерывов дело в жизни. Сил вам и радости каждый день!».
В Instagram коллектива «Сурганова и оркестр» появились трогательные фотографии музыкантов с мамами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня отмечается День матери — один из самых замечательных праздников в году! ⠀⠀⠀⠀⠀ И в этот день мы, такие большие и одновременно такие маленькие, хотим пожелать любимым мамам: будьте вечно молодыми! ⠀⠀⠀⠀⠀ А вы поздравили маму с праздником? Если нет — срочно к телефону. Мы проверим! 😁 ⠀⠀⠀⠀⠀ Ваши СиО: @surganova_official, @zoomszooms, @nikita_mezhevich, @denis_susin, @russianmusicactivity , @dmitriy_stepanov82 ⠀⠀⠀⠀⠀ #сурганова #сургановаиоркестр #деньматери
Кети Топурия поделилась видео, как ее поздравила дочь Оливия.
Эмин Агаларов показал свою красавицу-маму.
Редакция Passion.ru также поздравляет всех мам с праздником!
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!