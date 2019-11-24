«Cамое заветное слово»: звезды поздравили мам с Днем матери

«В этот замечательный день не могу не процитировать чувственные слова Максима Горького: «Восславим женщину - МАТЬ, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир! Все прекрасное в человеке - от лучей солнца и от молока Матери, - вот что насыщает нас любовью к жизни!». СПАСИБО тебе за искренние слёзы, которые были на твоих глазах на моих выступлениях, взлетах и падениях, школьных линейках и выпускных🙏🏻. Помнишь, как в 5,5 лет я привыкла к тому, что на репетициях ты сидишь в первом ряду в центре зала и не найдя тебя глазами, запнулась на стихотворении А.С. Пушкина «Я Вас любил, любовь ещё, быть может..», расплакалась и ушла со сцены 😅А ты просто уступила место ветерану и села чуть дальше?😅 Помнишь, когда ненадолго ты уезжала или уходила, я, уткнувшись носом в твой халат, обнимала его и плакала😍? И таких тёплых и нежных моментов миллиард! Ты никогда не давала меня в обиду и благодаря твоей мудрости я никогда не чувствовала развала семьи. Спасибо тебе за ласку, за пример, который у меня перед глазами, насколько настоящая женщина может успевать все и при этом не обделять вниманием домочадцев. Спасибо тебе за понимание и искреннюю заботу, за прекрасное детство и память.🙏🏻 Спасибо тебе за две «гульки», которые ты постоянно мне заплетала и сверху надевала панаму и на всех фото я выгляжу как гриб-подосиновик( ну и вообще, частенько глаза у меня были на лбу 😅). На самом деле, это такие невероятные воспоминания😍! Твоя Вера, поддержка, любовь и Надежда- послужили мне крыльями за моей спиной и теперь я обещаю, что так же, как волчица, буду оберегать своих детей и не позволю им в чём-либо нуждаться. С днём Матери, моя родная!» — поздравила маму Анастасия Костенко.