Взрослая дочь Кирилла Сафонова показала идеальный пресс в стильном купальнике
Анастасия Сафонова приняла участие в модных съемках.
Дочь Кирилла Сафонова Анастасия выросла настоящей красавицей. Она унаследовала от папы яркую внешность, а фигуру «заработала» сама. Доказательством интенсивных занятий служит крепкий пресс, который она продемонстрировала во время модной съемки в купальниках.
«Bond, Mrs Bond», — написала она под роскошной фотографией.
«Вау», «Восхитительная», «Потрясающая», «Красавица», «Горячо», «Крутой купальник», «Девушка бонда, умная и красивая», — комментируют подписчики, большинство их реплик — на иностранных языках.
Фото и видео: instagram
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