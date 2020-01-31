Взрослая дочь Кирилла Сафонова показала идеальный пресс в стильном купальнике

Дочь Кирилла Сафонова Анастасия выросла настоящей красавицей. Она унаследовала от папы яркую внешность, а фигуру «заработала» сама. Доказательством интенсивных занятий служит крепкий пресс, который она продемонстрировала во время модной съемки в купальниках.

«Bond, Mrs Bond», — написала она под роскошной фотографией.