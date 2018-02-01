Дочь сфотографировала Павла Волю с непривычного ракурса.

Какие эпитеты приходяи вам в голову, когда вы слышите «Павел Воля»? Харизматичный, стильный, худой — верно? Оказывается, не все видят шоумена таким. Дочь Павла сделала кадр, на котором видна его истинная мощь.

«Огъёмный и цеёвательный папа глазами дочери. Фотограф София Воля», — написал папа под размещенным сегодня в блоге снимком.