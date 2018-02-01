Мощный торс и блестящие мускулы: дочь Павла Воли показала, как выглядит папа на самом деле
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Дочь сфотографировала Павла Волю с непривычного ракурса.
Какие эпитеты приходяи вам в голову, когда вы слышите «Павел Воля»? Харизматичный, стильный, худой — верно? Оказывается, не все видят шоумена таким. Дочь Павла сделала кадр, на котором видна его истинная мощь.
«Огъёмный и цеёвательный папа глазами дочери. Фотограф София Воля», — написал папа под размещенным сегодня в блоге снимком.
Стоит отметить, что оба наследника звездной семьи весьма талантливы в фотографии. Вчера Ляйсан Утяшева поделилась снимком, который сделал ее сын.
«Заблудились где-то между 50 и 60-х. Photo by: Robert Volya. Он пока определяется с профессией: либо он фотограф, либо ветеринар... или рыбак», — гордится мама.
Фото: instagram