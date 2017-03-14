Сегодня Павел Воля празднует свой 38-й день рождения. Незадолго до этого они с Ляйсан Утяшевой отправились в ОАЭ. «Я могла бы написать книгу о том, как я тебя люблю (но это чуть позже...). Сегодня тебя ждет масса сюрпризов... Готовься... С днем рождения самый-самый лучший», — предупредила супруга его.

Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)Мар 14 2017 в 9:19 PDT

«Спасибо за ту сказку, которая происходит с нами! Огромное спасибо твоей большой и дружной семье за все....#поклонродителям Как сказал сегодня Роберт: "будь папа всегда"», — добавила она.

Чуть позже в блоге Павла появился еще один снимок:

Публикация от Воля Павлик Алексеевич (@pavelvolyaofficial)Мар 14 2017 в 10:49 PDT

«Спасибо, любимая. Ужин в пустыне - великолепная вещь. Как-то, сама собой, на фотографии проявилась вот эта световая полоса, - чудо, да и только!», — прокомментировал он.

Фото: instagram.com