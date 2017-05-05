38-летний юморист Павел Воля и 31-летняя гимнастка Ляйсан Утяшева не любят предавать огласке личную жизнь и не балуют поклонников снимками своих детей. Однако сегодня звездная семья решила сделать исключение в честь двухлетия дочери Софии. Несколько часов назад радостные родители опубликовали в Instagram трогательные фото с малышкой, поздравив ее с днем рождения. И если мама ограничилась парочкой нежных слов: «Сегодня День рождения у нашего ангела. Доченька, мы тебя очень любим», то гордый отец написал целое письмо, в котором поблагодарил жену за то, что подарила ему это счастье, и пообещал, что они с сыном Робертом будут их верными защитниками.

Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva) Май 5 2017 в 4:37 PDT

«Это мои девчата. Одна чуть постарше, другой исполнилось сегодня 2 года. София. Дочка. Девочка. Спасибо тебе за эти прекрасные 2 года. @liasanutiasheva , Лясенька, спасибо за это счастье. Мы с Робом, ваши мужички, обещаем вас любить и защищать, как делали это без остановки до этого дня. Весь дом в шарах, София в поцелуях и юбке - праздник!».

Публикация от Воля Павлик Алексеевич (@pavelvolyaofficial) Май 5 2017 в 5:37 PDT

Кроме того, внимательный артист не забыл поздравить своих крестников Платона и Вадима, которые, как и София, сегодня отмечают день рождения: «Ещё сегодня день рождения у моего крестника Платона. Я знаю, он прочтёт. Платон, ты - настоящий мужчина и мой друг. Я желаю, чтобы с тобой случались самые лучшие события. И ещё один день рождения. Ещё один крестник. Вадик, дорогой. Пусть все твои мечты исполнятся. Люблю. Обнимаю всех ваших мам и пап. Софийкину маму целую. Саму Софийку тискаю до безумия. Праздник! Ура! И как кричат наши дети: Салюююююют!!!».

«Поздравляю!!!Растите большими и здоровенькими», «Самые классные - Паша и Ляся! Самые искренние, честные и любящие друг друга! Спасибо, что вы есть!», «От души поздравляем с днем рождения доченьки. Здоровья самое главное. Растите красивыми счастливыми», — написали поклонники.

Присоединяемся к поздравлениям и желаем малышке всего самого лучшего!

Фото: instagram.com