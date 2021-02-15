Как Джиджи Хадид, Меган Фокс и другие звезды поздравили любимых с Днем святого Валентина

В отличие от Беллы Хадид, которая провела 14 февраля в гордом одиночестве, поедая пиццу и мороженное, ее сестра Джиджи отметила праздник в объятиях любимого мужчины.

В честь Дня всех влюбленных супермодель и молодая мама поделилась редкими кадрами с поклонниками, опубликовав в Stories серию селфи с супругом Зейном Маликом, который украсил их дом воздушными шарами и пригласил Джиджи на свидание.

Актриса Меган Фокс, которая не так давно рассталась с мужем и отцом своих детей, провела вечер в компании молодой рок-звезды Machine Gun Kelly, поделившись в Instagram чувственными селфи с бойфрендом. Избраннику звезда преподнесла необычный подарок — кулон с капелькой собственной крови.

Рэперша Карди Би и ее муж хип-хоп артист Offset опубликовали забавный ролик, на котором их 3-летняя дочка портит им романтическое свидание, не оставляя звездных родителей наедине.