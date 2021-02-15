Как Джиджи Хадид, Меган Фокс и другие звезды поздравили любимых с Днем святого Валентина
Фото: Instagram
В отличие от Беллы Хадид, которая провела 14 февраля в гордом одиночестве, поедая пиццу и мороженное, ее сестра Джиджи отметила праздник в объятиях любимого мужчины.
В честь Дня всех влюбленных супермодель и молодая мама поделилась редкими кадрами с поклонниками, опубликовав в Stories серию селфи с супругом Зейном Маликом, который украсил их дом воздушными шарами и пригласил Джиджи на свидание.
Актриса Меган Фокс, которая не так давно рассталась с мужем и отцом своих детей, провела вечер в компании молодой рок-звезды Machine Gun Kelly, поделившись в Instagram чувственными селфи с бойфрендом. Избраннику звезда преподнесла необычный подарок — кулон с капелькой собственной крови.
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Те, кому повезло встречать февральский праздник на лазурных берегах не упустили возможности похвастаться романтическими снимками. Нюша опубликовал по-летнему яркий кадр, на котором предстала в купальнике в объятиях мужа, а Джиган и Оксана Самойлова устроили свидение с видом на пирамиды.
Не забыли поздравить любимых Айза Долматова, певица Ханна, Анна Хилькевич, Мария Кожевникова, Наталья Водянова и многие другие звезды.
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Фото: Instagram