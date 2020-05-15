Море цветов, дети и любимый рядом: Инна Жиркова отметила день рождения в самоизоляции
Фото: Пресс-служба
Многодетная мать, модель и дизайнер Инна Жиркова 14 мая отметила 31-летие. Но из-за режима самоизоляции она не смогла устроить большой праздник в шикарном ресторане и со множеством гостей.
Инна провела этот день дома в Санкт-Петербурге с любимым мужем Юрием и детьми — Дмитрием, Миланой и Даней. В социальной сети владелица ателье-бренда MiloMilo показала, как ее поздравили близкие.
«Это лучший день рождения в моей жизни! Я благодарю Бога за то, что я имею!» — написала Инна в социальной сети.
Она также рассказала, что много лет не отмечала праздник дома. Каждый год она устраивала большие торжества для родных и друзей.
«Я всегда очень нервничала в этот день. Хотелось, чтобы гостям все понравилось, я лично все контролировала. В этот раз праздник с мужем и детьми получился уютным и позитивным. Мы весь день дурачились с детьми, прыгали на кровати, квартира была украшена шарами, я задула свечи на праздничном торте», — поделилась эмоциями именинница.
Фото: Пресс-служба
«Я получила столько цветов от друзей из многих стран, будто я отмечала день рождения на сто человек, — рассказывает о подарках Инна. — Вся квартира ими усыпана. Мне подарили штатив с лампой для фотосъемки, который я так давно хотела. Близкая подруга передала нереальной красоты вазу, она очень большая и была наполнена любимыми пионами. Мама отправила шикарную корзину полевых ромашек — я их обожаю! Муж у меня человек не особо романтичный, но в этот раз он сделал мне сюрприз, от которого я была в диком восторге. На пороге квартиры он появился с роскошным букетом цветов и воздушными шарами, подарил мой любимый аромат духов. Старший сын Дима сделал картину своими руками — на ней я держу Даниила. Милана нарисовала несколько открыток и сочинила для меня стихотворение, а самый младший сделал для меня корону. День рождения получился очень милым, я — счастлива!».
Фото: Пресс-служба
Юрий и Инна Жиркова поженились в феврале 2008 года. Их первенец Дмитрий родился в сентябре того же года, дочь Милана появилась на свет в августе 2010-го, а младший сын Даня родился в сентябре 2015 года (его крестили летом 2019 года).
Фото и видео: Instagram, пресс-служба
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