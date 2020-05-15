Море цветов, дети и любимый рядом: Инна Жиркова отметила день рождения в самоизоляции

Многодетная мать, модель и дизайнер Инна Жиркова 14 мая отметила 31-летие. Но из-за режима самоизоляции она не смогла устроить большой праздник в шикарном ресторане и со множеством гостей.

Инна провела этот день дома в Санкт-Петербурге с любимым мужем Юрием и детьми — Дмитрием, Миланой и Даней. В социальной сети владелица ателье-бренда MiloMilo показала, как ее поздравили близкие.

«Это лучший день рождения в моей жизни! Я благодарю Бога за то, что я имею!» — написала Инна в социальной сети.