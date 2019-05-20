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Звездные гости и роскошные подарки: Инна Жиркова с размахом отметила 30-летие

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Слайд, который
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Юрий и Инна Жирковы

Фото: Наталья Титова
Владелица ателье-бренда MiloMilo, жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова отметила 30-летие. Празднование разделилось на несколько дней и прошло в Санкт-Петербурге, где сейчас живет семейство Жирковых.

На день рождения были приглашены около пятидесяти гостей — близкие друзья и родные, прилетевшие в северную столицу из Москвы, Калининграда и Дубая. Среди них — защитник «Зенита» Игорь Смольников с супругой Екатериной, полузащитник «Зенита» и Сборной России Игорь Ерохин с женой Вероникой, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, экс-супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова, модель и ведущая Анна Городжая, супруги футболистов - Лариса Павлюченко, Екатерина Широкова, Евгения Торбинская и многие другие. До места проведения торжества именинница вместе с мужем добиралась сначала на лимузине, а затем на вертолете. Столь необычный способ передвижения — подарок от вице-капитана клуба «Зенит» и близкого друга Жирковых Бранислава Ивановича.

«День рождения прошел на отлично, хочется поблагодарить всех друзей и близких за то, что разделили со мной этот 30-летний юбилей. Поздравить меня пришли около пятидесяти человек, это даже больше, чем было на нашей свадьбе с Юрой двенадцать лет назад. Вместе с гостями играли в «Угадай мелодию» и в ассоциации. Андрей Григорьев-Апполонов спел несколько песен из репертуара «Иванушек», а за магию на торжестве отвечал известный российский иллюзионист и фокусник Александр Муратаев. Дресс-код мероприятия был красным, правда, я сама его немного нарушила — летела на вертолете и встречала гостей в черном наряде. Одним из самых ярких моментов вечера стал показ ролика под названием «Мысли гостей» — было очень смешно». — рассказала именинница.

Среди подарков — уникальная красная ваза, набор эксклюзивных фужеров, картина, нарисованная маслом, с портретами всей семьи Юрия и Инны Жирковых. Второй день празднования прошел на прогулке на яхте по Неве в кругу детей, родителей и друзей пары — еще один подарок имениннице.

Текст: пресс-служба

Фото: Наталья Титова

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