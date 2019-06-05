Юрий и Инна Жирковы крестили 3-летнего сына Даню

Больше всех радовался крещению старший сын Жирковых – 10-летний Дима. Как рассказала Инна, Дима всегда хотел, чтобы в семье был еще ребенок. «Он просил Бога, чтобы его желание осуществилось, - рассказала изданию Инна Жиркова. - А когда Даня появился на свет, был безумно счастлив».

В семье признаются, что готовились к крещению давно, но не получалось найти время и собраться вместе – и крестным, и бабушке с дедушкой.