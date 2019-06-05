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Юрий и Инна Жирковы крестили 3-летнего сына Даню

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Семья Жирковых

Фото: Instagram
На церемонии присутствовали только крестные и бабушка с дедушкой.

Футболист Юрий Жирков крестил младшего сына Даню. Крестными мальчика, которому в сентябре исполнится четыре года, стали брат Юрия – Николай и жена футболиста Дмитрий Торбинского – Евгения. На таинстве также были родители Инны Жирковой, сообщает «СтарХит».

Инна с детьми

Больше всех радовался крещению старший сын Жирковых – 10-летний Дима. Как рассказала Инна, Дима всегда хотел, чтобы в семье был еще ребенок. «Он просил Бога, чтобы его желание осуществилось, - рассказала изданию Инна Жиркова. - А когда Даня появился на свет, был безумно счастлив».

В семье признаются, что готовились к крещению давно, но не получалось найти время и собраться вместе – и крестным, и бабушке с дедушкой.

Маленькому Дане заранее объяснили, как ой это важный день. Мальчик вел себя хорошо и почти не плакал.

Инна с гордостью рассказывает, как старшие дети помогают ей с малышом: «Диме даже говорить ничего не надо, он сам знает, когда надо покормить, включить мультики, надеть ботиночки. Правда, теперь Милана просит сестренку».

Напомним, Юрий и Инна Жиркова начали встречаться, когда девушке было 18 лет, ему – 23. Поженились через год после знакомства.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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