«Молодые и красивые»: в Сети обсуждают фото 20-летнего Максима Фадеева с женой

52-летний Максим Фадеев опубликовал в Instagram редкое фото из своей юности. На снимке он позирует со своей супругой Натальей.

«Здесь нам по 20 лет. Я еще не знаю, что нас ждет следующие 30 лет! И как же мне хочется сейчас сказать, тому себе, не совершать некоторых ошибок... Но...!», — подписал он снимок.