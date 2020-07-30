«Молодые и красивые»: в Сети обсуждают фото 20-летнего Максима Фадеева с женой
Фото: www.instagram.com/fadeevmaxim/
52-летний Максим Фадеев опубликовал в Instagram редкое фото из своей юности. На снимке он позирует со своей супругой Натальей.
«Здесь нам по 20 лет. Я еще не знаю, что нас ждет следующие 30 лет! И как же мне хочется сейчас сказать, тому себе, не совершать некоторых ошибок... Но...!», — подписал он снимок.
«Не совершив ошибки, вы бы сейчас не стали тем, кем являетесь», «Прекрасные и тогда, и сейчас», «Макс, вы талантище! Обожаю ваши песни», «Какие хорошенькие! Счастья вам и процветания!», «Замечательные», «Обожаю старые фотографии... Столько в них трепета и смысла...», «Молодые и красивые», «Какие милые. Главное, искренние улыбки», «Какой хорошенький! И та же обворожительная улыбка! Пусть все у вас будет хорошо», «Какая у вас жена красавица», «Красивая пара», — написали в комментариях Максиму и Наталье Фадеевым.
Композитор счастлив со своей второй супругой уже больше трех десятилетий (первый его юношеский брак быстро распался). У Максима с Натальей есть 24-летний сын Савва.
Фото и видео: Instagram Максима Фадеева
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