52-летний Максим Фадеев раскрыл секрет феноменального похудения на 100 килограммов

Продюсер уверяет, что, худея по его методике, можно себя ни в чем себя не ограничивать. По словам Максима, прежде, чем начать трансформацию, необходимо проверить гормональный фон, и, если это необходимо, привести его в норму – без этого не получится избавиться от лишнего веса.

«Не слушайте никаких диетологов. А то меня закопали уже: «Я быстро похудел». Похудел я за год. Я не быстро похудел. Я худел на восемь килограммов в месяц. Это действительно считается приличная цифра», — откровенничает Максим. Он также уточнил, что важным пунктом в его методике является гимнастика, которая длится всего три минуты.

Подытоживая, Максим Фадеев пообещал поклонникам расписать подробно свой план похудения. А вам интересно, как ему удалось избавиться от лишнего веса?