52-летний Максим Фадеев раскрыл секрет феноменального похудения на 100 килограммов
Фото: Instagram/@fadeevmaxim
Несколько дней назад 52-летний музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев похвастался результатами феноменального похудения — за год его вес уменьшился на 100 килограммов. Многие пользователи Сети скептически отнеслись к этой новости, предположив, что здесь не обошлось без хирургического вмешательства, однако Максим утверждает, что просто пересмотрел свои взгляды на еду. «Не знал, что мое похудение вызовет столько споров. У всех врачей и диетологов, жаждущих, чтобы мы похудели, у них есть методики, но они почему-то все стоят больших денег. Та методика, о которой напишу я, не предполагает таблеток и мучений. Моя диета простая и не предполагает никаких денег, она предполагает наличие воды определенной температуры и определенных продуктов», — рассказал Фадеев в видеообращении к фолловерам.
Продюсер уверяет, что, худея по его методике, можно себя ни в чем себя не ограничивать. По словам Максима, прежде, чем начать трансформацию, необходимо проверить гормональный фон, и, если это необходимо, привести его в норму – без этого не получится избавиться от лишнего веса.
«Не слушайте никаких диетологов. А то меня закопали уже: «Я быстро похудел». Похудел я за год. Я не быстро похудел. Я худел на восемь килограммов в месяц. Это действительно считается приличная цифра», — откровенничает Максим. Он также уточнил, что важным пунктом в его методике является гимнастика, которая длится всего три минуты.
Подытоживая, Максим Фадеев пообещал поклонникам расписать подробно свой план похудения. А вам интересно, как ему удалось избавиться от лишнего веса?
Фото: Instagram/@fadeevmaxim
Видео: Instagram/@fadeevmaxim
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