«Молодой отец» Эммануил Виторган с женой готовы стать донорами для бездетной пары

Ирина и Эммануил Виторган стали молодыми родителями три года назад, когда у них родилась дочь Этель. А еще через полтора года на свет появилась малышка Клара. К тому времени матери было далеко за 50 лет, а отцу — под 80.

Виторган в студии программы Бориса Корчевникова рассказала о своем нелегком пути к материнству. «Я была замужем, разошлись, детей не было. Потом врачи не разрешали рожать из-за онкологии. Потом мы стали жить вместе с Эммануилом Гедеоновичем. Но и в этом браке дети появились не сразу», — рассказала супруга актера.

Она сказала, что их часто попрекают в том, что дети родились неестественным путем. «Главное, что они появились. Они наша кровь, из нашей яйцеклетки и сперматозоида», — говорит счастливая мать.