«Молодой отец» Эммануил Виторган с женой готовы стать донорами для бездетной пары
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Ирина и Эммануил Виторган стали молодыми родителями три года назад, когда у них родилась дочь Этель. А еще через полтора года на свет появилась малышка Клара. К тому времени матери было далеко за 50 лет, а отцу — под 80.
Виторган в студии программы Бориса Корчевникова рассказала о своем нелегком пути к материнству. «Я была замужем, разошлись, детей не было. Потом врачи не разрешали рожать из-за онкологии. Потом мы стали жить вместе с Эммануилом Гедеоновичем. Но и в этом браке дети появились не сразу», — рассказала супруга актера.
Она сказала, что их часто попрекают в том, что дети родились неестественным путем. «Главное, что они появились. Они наша кровь, из нашей яйцеклетки и сперматозоида», — говорит счастливая мать.
Фото: www.instagram.com/irina_vitorgan/
Ранее Ирина и Эммануил Виторган рассказывали, что у них остались замороженными биоматериалы. «Эмбрионов было много», — прокомментировал в одном из ток-шоу актер. И в программе «Судьба человека» супруги сделали неожиданное заявление: они готовы стать донорами для бездетной пары.
«У нас еще остались клетки. Если надо кому-то отдать эмбрион, мы бы отдали. Но так, чтобы не знать кому. Важно, чтобы дети появлялись на свет. Их должно быть много», — заявила Ирина.
81-летний Эммануил Виторган с оптимизмом смотрит в будущее. На вопрос, как он относится к тому, что не дождется внуков от дочерей, он отвечает: «Сейчас я уверен, что увижу все, что захочу».
У актера, кроме малышек-дочек, есть 54-летняя дочь Ксения (а также внуки и правнуки от нее) и 48-летний сын Максим Виторган.
Фото и видео: Instagram Эммануила и Ирины Виторган, Anatoly Lomohov/ Globa Look press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram