Жена Эммануила Виторгана держала в тайне многолетнюю борьбу с раком

Во время лечения Ирина Виторган поняла, что нет ничего важнее любви и отношений с близкими, а все обиды уходят на второй план.

«Главное, верить, все идет из головы. Так как говорил мой хирург. Нужно верить в то, что выздоровеешь, - вспоминает Ирина Михайловна. - Со мной в палате лежала девочка с начальной стадией рака. Она все время плакала, а мне приходилось ее успокаивать и говорит, что нельзя хоронить себя заживо».

Сейчас Ирина и Эммануил Виторган воспитывают двух маленьких дочерей: 1,5-годовалую и Этель и новорожденную Клару. Но дожить обоим до этого счастливого времени помогло то, что оба справились с недугом.