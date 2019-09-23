Жена Эммануила Виторгана держала в тайне многолетнюю борьбу с раком

57-летняя жена Эммануила Виторгана в эфире программы «Звезды сошлись» призналась, что сумела побороть рак. Ирина Виторган рассказала, что страшный диагноз ей поставили в 1990-е годы.
Однако Ирина не опустила руки, а нашла в себе силы бороться, причем о страшной болезни она не рассказала даже маме. «Папе призналась, они с мамой жили отдельно. Было страшно за родителей, но я сама не из пугливых», - рассказала супруга Эммануила Виторгана.
Ирина вспоминает, что болезнь еще больше закалила ее. А маме она призналась лишь через пять лет после того, как вошла в ремиссию. «Она так на меня посмотрела», - рассказала Ирина Михайловна.
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Во время лечения Ирина Виторган поняла, что нет ничего важнее любви и отношений с близкими, а все обиды уходят на второй план.
«Главное, верить, все идет из головы. Так как говорил мой хирург. Нужно верить в то, что выздоровеешь, - вспоминает Ирина Михайловна. - Со мной в палате лежала девочка с начальной стадией рака. Она все время плакала, а мне приходилось ее успокаивать и говорит, что нельзя хоронить себя заживо».
Сейчас Ирина и Эммануил Виторган воспитывают двух маленьких дочерей: 1,5-годовалую и Этель и новорожденную Клару. Но дожить обоим до этого счастливого времени помогло то, что оба справились с недугом.
Эммануил Гедеонович сам сумел справиться с раком легких, но выздоровлением обязан не только докторам, но и своей покойной уже супруге – актрисе Алле Балтер.
«Аллочка изучила болезнь досконально, но мне ничего не говорила. Подговорила врачей и знакомых, чтобы говорили мне, что предстоит легкая операция. Правдивый диагноз я узнал позже и еще больше полюбил жену», - вспоминал в одном из интервью Эммануил Виторган.
Сама Алла Балтер справиться со своим недугом не сумела. Актриса умерла в 60 лет от рака.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomochov/ Global Look press
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