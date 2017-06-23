30-летнего Вито Шнабеля застали целующимся с брюнеткой

30-летнего арт-дилера Вито Шнабеля, возлюбленного 44-летней модели и телеведущей Хайди Клум, нередко видят в обществе симпатичных молодых девушек. В феврале ему даже приписывали роман с Дашей Жуковой, правда, эту информацию вскоре опровергли представители Даши и ее супруга, российского олигарха Романа Абрамовича. Сегодня в распоряжении журналистов оказались фотографии, которые доказывают: отношениям Шнабеля и Клум настал конец.

Пока Хайди снимается в новых сериях шоу «Топ-модель по-американски» в Нью-Йорке, Вито наслаждается свободой в Лондоне. Папарацци застали его за страстным поцелуем с некоей брюнеткой.

Неужели Шнабель и Клум окончательно расстались? Или это — наглая измена, ведь мужчина даже не попытался скрыть свою новую привязанность? Если второе — простит ли супермодель своего тойбоя? С нетерпением ждем официальных комментариев пары!

Фото: globallookpress.com