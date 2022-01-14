Сергей Шнуров и Ольга Абрамова долгое время скрывали свой роман. Музыкант изредка показывал любимую на фото, но лишь намеками — то локон, то неузнаваемый профиль. То, что у них будет малыш, Шнуров с женой не афишировали до последнего. Лишь в декабре 2020 года он попросил оставить в покое свою беременную жену и не тревожить их сплетнями.

Летом 2021-го стало известно, что Ольга Абрамова родила малыша. Но звездные родители скрывают его от посторонних.

И теперь стало известно, что молодая жена Сергея Шнурова ждет второго ребенка. По сообщениям телеграм-канала «Курятник», Ольга уже на приличном сроке. То есть совсем скоро музыкант станет отцом в четвертый раз.

Напомним, что дочь Серафиму музыканту в 1993 году родила первая жена Мария Исмагилова. Сын Аполлон родился в 2000 году, когда Сергей был женат на Светлане Костицыной.

В третьем браке с Матильдой Шнуровой (Еленой Мозговой) детей у лидера группировки «Ленинград» не было.