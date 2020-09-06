Открытый взгляд и очаровательная улыбка: как выглядит дочь скандального певца Сергея Шнурова

Единственная дочь рокера Сергея Шнурова от первой супруги Марии Исмагиловой, Серафима Шнурова старается не афишировать свое родство. В Инстаграме девушки практически не найти фотографий со знаменитым отцом, раньше она и вовсе утверждала, что является просто однофамилицей музыканта, но позже изменила свою позицию. Сам Сергей в интервью рассказывал, что брак с Марией был студенческим и уже через четыре года после свадьбы супруги развелись.

Наследница музыканта старается держаться подальше от репортеров и не давать поводов для сплетен. Известно, что в 2016 году дочь лидера группы «Ленинград» вышла замуж за бармена Вячеслава Астанина и теперь носит двойную фамилию — Шнурова-Астанина. Она редко появляется в соцсетях, но недавно решила сделать исключение. 5 сентября девушке исполнилось 27 лет и по такому случаю она опубликовала новое фото в своем микроблоге. На снимке наследница музыканта позирует в коротком платье цвета металлик, подчеркивающем ее стройную фигуру, и держит охапку воздушных шаров.