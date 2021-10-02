Молодая жена Дмитрия Диброва пришла в экстремальном мини на концерт Аниты Цой

Пришедшй с ней под руку 61-летний Дибров в выборе наряда оказался сдержаннее. Total black с привычной водолазкой, вельветовыми брюками и пиджаком телеведущий разавил только канареечно желтым платком в нагрудном кармане и очками с того же цвета оправой.

К слову, совпадение или нет, но многие гости творческого вечера Аниты Цой в Кремле выбрали для выхода наряды именного черного цвета. Любовь Успенская пришла в брючном костюме, жилетке и галстуке, а Таисия Повалий — в роскошном платье с накидкой.