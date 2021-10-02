Молодая жена Дмитрия Диброва пришла в экстремальном мини на концерт Аниты Цой
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Фото: Макс Светский/Passion.ru
Давняя поклонница мини-платьев Полина Диброва в очередной раз примерила один из любимых нарядов, выядя с супругом в свет. Жена телеведущего Дмитрия Диброва появилась на концерте Аниты Цой в Кремле в ультракоротком черном платье на пуговицах. При этом его длину 32-летняя мать троих детей подчеркнула с помощью двухцветных колготок, имитирующих длиные гольфы.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Пришедшй с ней под руку 61-летний Дибров в выборе наряда оказался сдержаннее. Total black с привычной водолазкой, вельветовыми брюками и пиджаком телеведущий разавил только канареечно желтым платком в нагрудном кармане и очками с того же цвета оправой.
К слову, совпадение или нет, но многие гости творческого вечера Аниты Цой в Кремле выбрали для выхода наряды именного черного цвета. Любовь Успенская пришла в брючном костюме, жилетке и галстуке, а Таисия Повалий — в роскошном платье с накидкой.
Фото и видео: @polinadibrova/Instagram; Макс Светский/Passion.ru