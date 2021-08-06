Ноги от ушей: молодая жена Диброва примерила дерзкое микроплатье
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @polinadibrova
Результаты регулярных занятий спортом Полина подчеркнула кипенно-белым микроплатьем (отличная летняя альтернатива маленькому черному), которое эффектно контрастирует с бронзовым загаром. Длина мини, вырез каре плюс забавные рукава-фонарики стали гарантами эффекта «вау». Дополнили аутфит остромодные босоножки на дутых ремешках и с фигурными каблуками, а от жаркого ростовского солнца защитила плетеная белая шляпка с контрастной лентой. Финальный акцент — пара стейтмент-серег.
Фото: Instagram @polinadibrova
О том, как стильно и нескучно носить монохромный белый, мы рассказывали в одном из предыдущих материалов. Удачные звездные примеры и три свежие идеи образов ищите на Passion.ru.
Фото: Instagram @polinadibrova
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