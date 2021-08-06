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Ноги от ушей: молодая жена Диброва примерила дерзкое микроплатье

Полина Диброва дала мастер-класс на тему того, как носить монохромный белый летом и не заскучать без ярких акцентов. И у нее действительно есть чему поучиться, помимо стиля: 32-летняя «Мисс Россия» и многодетная мама сохранила модельные параметры и позволяет себе даже самую экстремальную длину платьев. Одно можно сказать точно: Дмитрию повезло!