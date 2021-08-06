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Ноги от ушей: молодая жена Диброва примерила дерзкое микроплатье

Полина Диброва дала мастер-класс на тему того, как носить монохромный белый летом и не заскучать без ярких акцентов. И у нее действительно есть чему поучиться, помимо стиля: 32-летняя «Мисс Россия» и многодетная мама сохранила модельные параметры и позволяет себе даже самую экстремальную длину платьев. Одно можно сказать точно: Дмитрию повезло!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Полина Диброва

Фото: Instagram @polinadibrova

Результаты регулярных занятий спортом Полина подчеркнула кипенно-белым микроплатьем (отличная летняя альтернатива маленькому черному), которое эффектно контрастирует с бронзовым загаром. Длина мини, вырез каре плюс забавные рукава-фонарики стали гарантами эффекта «вау». Дополнили аутфит остромодные босоножки на дутых ремешках и с фигурными каблуками, а от жаркого ростовского солнца защитила плетеная белая шляпка с контрастной лентой. Финальный акцент — пара стейтмент-серег.

Ноги от ушей: молодая жена Диброва примерила дерзкое микроплатье

Фото: Instagram @polinadibrova

О том, как стильно и нескучно носить монохромный белый, мы рассказывали в одном из предыдущих материалов. Удачные звездные примеры и три свежие идеи образов ищите на Passion.ru.

Фото: Instagram @polinadibrova

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