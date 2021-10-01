Успенская — в брючном костюме и Согдиана — в бархате: звезды на концерте Аниты Цой в Кремле

В начале сентября певица сломала ногу и находилась в гипсе. Но спустя всего месяц артистка выступила на сцене без поддержки и с полной отдачей выполнила танцевальные номера.

Выступления певицы сопровождались красочными шоу со сменой костюмов и инсталляций. Анита также порадовала зрителей репертуаром в различных музыкальных стилях.