Успенская — в брючном костюме и Согдиана — в бархате: звезды на концерте Аниты Цой в Кремле
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Фото: Архив пресс-службы
50-летняя певица представила зрителям концертную программу, состоящую из 27 хитов. Сопровождалось шоу яркими образами артистки и выступлениями в различных временных стилях. От 70-х годов и до нашего времени.
Фото: Архив пресс-службы
Поддержать Цой пришли звездные коллеги, также в зале находились муж, сын и сестра певицы.
Любовь Успенская появилась на концерте в черном брючном костюме с галстуком. Звезда Шансона выбрала легкую укладку и макияж, подчеркивающий глаза.
Фото: Архив пресс-службы
В начале сентября певица сломала ногу и находилась в гипсе. Но спустя всего месяц артистка выступила на сцене без поддержки и с полной отдачей выполнила танцевальные номера.
Выступления певицы сопровождались красочными шоу со сменой костюмов и инсталляций. Анита также порадовала зрителей репертуаром в различных музыкальных стилях.
Среди гостей был замечен известный звездный стилист Влад Лисовец. Он надел черный костюм, солнечные очки и дополнил образ букетом цветов, явно предназначенным для певицы.
Фото: Архив пресс-службы
Анита Цой поразила зрителей номером в рок-н-ролл стиле. Исполнительница появилась из-под впечатляющих декораций в черном платье с разрезом.
Выпускница «Фабрики звезд» певица Согдиана выбрала зеленый бархатный костюм и черную водолазку. Последнее время артистка нечасто посещает светские мероприятия. Согдиана пришла поддержать коллегу и вручить ей букет цветов.
Фото: Архив пресс-службы
Анита вышла на сцену в неожиданном для себя образе в Ритм-энд-блюз стиле, популярном в начале 2000-х годов.
Стало известно, что запланированный на 5 октября концерт Аниты Цой в Санкт-Петербурге отменен из-за коронавирусных мер.
Фото и видео: Архив Пресс-службы