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Успенская — в брючном костюме и Согдиана — в бархате: звезды на концерте Аниты Цой в Кремле

Сегодня, 1 октября, в Кремлевском дворце состоялся большой концерт Заслуженной артистки России Аниты Цой. Торжество посетили многие звезды российского шоу-бизнеса: Ангелина Вовк, Любовь Успенская, Юлия Савичева, Дмитрий Дибров с женой, Аскольд Запашный, Таисия Повалий и многие другие.
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Слайд, который
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Слайд, который
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Анита Цой

Фото: Архив пресс-службы

50-летняя певица представила зрителям концертную программу, состоящую из 27 хитов. Сопровождалось шоу яркими образами артистки и выступлениями в различных временных стилях. От 70-х годов и до нашего времени.

Анита Цой

Анита Цой

Фото: Архив пресс-службы

Поддержать Цой пришли звездные коллеги, также в зале находились муж, сын и сестра певицы.

Любовь Успенская появилась на концерте в черном брючном костюме с галстуком. Звезда Шансона выбрала легкую укладку и макияж, подчеркивающий глаза.

Любовь Успенская

Любовь Успенская

Фото: Архив пресс-службы

В начале сентября певица сломала ногу и находилась в гипсе. Но спустя всего месяц артистка выступила на сцене без поддержки и с полной отдачей выполнила танцевальные номера.

Выступления певицы сопровождались красочными шоу со сменой костюмов и инсталляций. Анита также порадовала зрителей репертуаром в различных музыкальных стилях.

Выступление Аниты Цой в Кремле

Среди гостей был замечен известный звездный стилист Влад Лисовец. Он надел черный костюм, солнечные очки и дополнил образ букетом цветов, явно предназначенным для певицы.

Влад Лисовец

Влад Лисовец

Фото: Архив пресс-службы

Анита Цой поразила зрителей номером в рок-н-ролл стиле. Исполнительница появилась из-под впечатляющих декораций в черном платье с разрезом.

Выступление Аниты Цой в Кремле

Выпускница «Фабрики звезд» певица Согдиана выбрала зеленый бархатный костюм и черную водолазку. Последнее время артистка нечасто посещает светские мероприятия. Согдиана пришла поддержать коллегу и вручить ей букет цветов.

Согдиана

Согдиана

Фото: Архив пресс-службы

Анита вышла на сцену в неожиданном для себя образе в Ритм-энд-блюз стиле, популярном в начале 2000-х годов.

Выступление Аниты Цой в Кремле

Стало известно, что запланированный на 5 октября концерт Аниты Цой в Санкт-Петербурге отменен из-за коронавирусных мер.

Фото и видео: Архив Пресс-службы