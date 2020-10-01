Молодая жена Диброва показала фото с мамой в ее день рождения: «Красавица, и вы похожи!»

«С днем рождения мамочку!», «Красавицы обе и так похожи», «Красавица какая! Поздравляю!Здоровья и счастья!», «Всего наилучшего вашей мамуле», «С днем рождения, побольше здоровья и сил! И всего самого хорошего», «Мамочку-красавицу с днем рождения! Всех благ. Чудесная дочка получилась», «Полина, поздравляю с днем рождения вашу мама! Она у вас такая активная! Молодец!», — поздравили подписчики Полины.

Полина Диброва младше мужа на 30 лет, но разница в возрасте их не смущает. Полина и Дмитрий поженились, когда ей было 20 лет, а ему — уже 50. Полина стала четвертой женой телеведущего. У них растут трое сыновей: 10-летний Саша, 7-летний Федор и 5-летний Илья. У Диброва есть еще двое взрослых детей и внучка.

«"Доброжелатели" в Instagram усиленно подчеркивают в моих постах разницу в возрасте. Разница, между мной и Димой, велика и самая большая — не возраст. Уважаю и восторгаюсь своим мужем и разницей в нас. Совсем не интересно быть одинаковыми. Мне бы скучно было жить», — поясняла Полина.

В одном из интервью Диброва откровенно рассказала, что муж создал ей все условия для счастливого материнства, оградив от всех бытовых забот. Одновременно в их шикарном доме живет 12 помощников. «Я никогда не бываю одна», — рассказывала молодая многодетная мать.