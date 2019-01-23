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30-летняя Полина Диброва об отношениях с 59-летним супругом: «Уважаю и восторгаюсь своим мужем и разницей в нас»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Полина и Дмитрий Дибровы

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Жена Дмитрия Диброва объяснила, почему вышла замуж за мужчину намного старше себя.

В свои 30 лет Полина Диброва — мать троих детей и счастливая жена известного человека, шоумена Дмитрия Диброва. Разница в возрасте супругов составляет 29 лет, однако, как уверяет молодая женщина, ее все в этом браке устраивает.

«Доброжелатели Инстаграмм усиленно подчеркивают в моих постах разницу в возрасте. Разница, между мной и Димой, велика и самая большая — не возраст. Уважаю и восторгаюсь своим мужем и разницей в нас. Совсем не интересно быть одинаковыми. Мне бы скучно было жить», — пояснила Полина под одним из постов в своем блоге.

Стоит отметить, что оба супруга довольны разницей в возрасте. «Девушку в жены надо "брать" со школьной скамьи», — говорил Дмитрий Дибров в одном из интервью. В качестве спутницы жизни шоумен выбрал модель из Ростова-на-Дону, с которой, как сообщала пресса, он познакомился н конкурсе красоты «Мисс Тело». На момент знакомства будущей супруге Дмитрия Диброва было 17 лет.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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