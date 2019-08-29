«Вам бы на подиуме блистать»: поклонники оценили новую стильную фотосессию Нино Нинидзе

28-летняя Нино Нинидзе обладает множеством талантов – снимается в кино, поет, принимает участие в фотосессиях.
Актриса показала подписчикам в Instagram снимки из новой фотосессии. Фолловеры красоту Нино оценили, отметив, что она достойна сниматься у лучших мировых режиссеров.
«Вам бы на подиуме блистать и во французских фильмах сниматься», «Одним словом-ИЗУМРУД!!!», «Вот смотрю на Вас и думаю,спутать Ваш типаж с кем либо трудно...и переделывать ничего не нужно..Во истину метиссы самые красивые...», «Невероятная», - отметили в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
О Нино Нинидзе активно заговорили после того, как она стала встречаться с 46-летним Максимом Виторганом. Нино согрела актера вскоре после его развода с Ксенией Собчак. Нинидзе также недавно развелась с актером Кириллом Плетневым, от которого у нее есть сын.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: youtube.com/ Голос / The Voice Russia
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