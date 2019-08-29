«Вам бы на подиуме блистать»: поклонники оценили новую стильную фотосессию Нино Нинидзе

О Нино Нинидзе активно заговорили после того, как она стала встречаться с 46-летним Максимом Виторганом. Нино согрела актера вскоре после его развода с Ксенией Собчак. Нинидзе также недавно развелась с актером Кириллом Плетневым, от которого у нее есть сын.