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«Вам бы на подиуме блистать»: поклонники оценили новую стильную фотосессию Нино Нинидзе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нино Нинидзе

Фото: Instagram

Молодая возлюбленная Максима Виторгана снялась для модного бренда.

28-летняя Нино Нинидзе обладает множеством талантов – снимается в кино, поет, принимает участие в фотосессиях.

Нино Нинидзе на слепых прослушиваниях в «Голосе»

Актриса показала подписчикам в Instagram снимки из новой фотосессии. Фолловеры красоту Нино оценили, отметив, что она достойна сниматься у лучших мировых режиссеров.

«Вам бы на подиуме блистать и во французских фильмах сниматься», «Одним словом-ИЗУМРУД!!!», «Вот смотрю на Вас и думаю,спутать Ваш типаж с кем либо трудно...и переделывать ничего не нужно..Во истину метиссы самые красивые...», «Невероятная», - отметили в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

О Нино Нинидзе активно заговорили после того, как она стала встречаться с 46-летним Максимом Виторганом. Нино согрела актера вскоре после его развода с Ксенией Собчак. Нинидзе также недавно развелась с актером Кириллом Плетневым, от которого у нее есть сын.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ Голос / The Voice Russia

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