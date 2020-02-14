Фотография, которой поделилась Саша Свельева, вызвала противоречивые комментарии. «Саша, вы очень красивая», «Божественная как всегда», «Какая красотка», «На фото просто шик!!!», «Цвет волос 💣», «На Аллу Борисовну похожа!!!!», — хвалят одни.«Саша, давно интересно-куда делись ваши шикарные кудри, с которыми мы вас помним с фабрики звезд?», «Очень красивые глаза, но широченные, мужские брови портят. Пропадает женственность. Все должно быть в меру. Мода модной, ну давайте усы и бороду еще отпустим, будем специально брить, чтоб росли. Тогда и в женщинах брутальность будет оценивать», — ругают другие.«Ты очень красивая ❤️😍», — восхитилась Светлана Бондарчук.С кем согласны вы? Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!