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Саша Савельева откровенно рассказала о своих опасных родах, пути к материнству и нянях: «Не готова оставить сына на чужую тетю»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Саша Савельева

Фото: Instagram

Артистка впервые стала мамой пять месяцев назад.

Экс-солистка группы «Фабрика» Александра Савельева стала мамой в 35 лет. В интервью журналу Hello!, чью обложку нового номера она украсила, певица призналась, что путь к счастливому материнству у нее был долги и тяжелый.

Маленькая Саша Савельева поет народную песню

Саша Савельева и Кирилл Сафонов поженились в 2010 году в усадьбе Царицыно в окружении близких друзей и родных. Первые пять лет супруги наслаждались беззаботным счастьем.

Александра призналась, что несколько лет не хотела заводить ребенка и обременять себя заботами. А когда стали планировать пополнение в семье, беременность не наступала. И лишь в 34 года «фабрикантка» узнала, что станет матерью. Счастливые супруги принялись готовиться к появлению наследника и занялись ремонтом в доме.

Саша Савельева рассказывает, что мечтала доходить беременность до конца. Но на последних сроках у нее стало скакать давление и врачам не удавалось его стабилизировать, что могло стать угрозой ее жизни и еще неродившегося малыша. Врачи приняли решение вызывать роды. Во время появления на свет сына Савельева едва не умерла. «Но все обошлось», - рассказала она в интервью.

Некоторое время певица с новорожденным сыном находились под присмотром врачей. О том, что у них родился сын Савельева и Сафонов признались не сразу, а когда поняли, что все опасности миновали. Родители до сих пор не показывают лицо мальчика, и поклонникам пары остается только гадать, на кого же похож Леон Кириллович.

«Он не капризный, с ним можно договориться, - рассказала Саша. – Я, как и любая мать, могу различить разные интонации его плача и понять, что ему сейчас хочется – спать или есть».

Кстати, после рождения Леона оба его родителя ушли в декрет: Александра покинула группу «Фабрика», в которой пела 13 лет (но со сцены уходить не собирается), муж тоже пока выдвинул на первый план семью.

У Сафоновых нет нянь, со всеми обязанностями они справляются самостоятельно. Александра говорит, что сын дался ей непросто и она не готова оставлять его на чужих теть.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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