Саша Савельева откровенно рассказала о своих опасных родах, пути к материнству и нянях: «Не готова оставить сына на чужую тетю»

Саша Савельева и Кирилл Сафонов поженились в 2010 году в усадьбе Царицыно в окружении близких друзей и родных. Первые пять лет супруги наслаждались беззаботным счастьем.

Александра призналась, что несколько лет не хотела заводить ребенка и обременять себя заботами. А когда стали планировать пополнение в семье, беременность не наступала. И лишь в 34 года «фабрикантка» узнала, что станет матерью. Счастливые супруги принялись готовиться к появлению наследника и занялись ремонтом в доме.