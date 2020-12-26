«Милая»: Анастасия Костенко показала натуральную красоту

«Красивая и естественная Настя», «Вы красотка и внешне и в душе», «Вот она настоящая красота! Без операций! Сама естественность!», «Как всегда обворожительная», «Стройняшка, выглядишь супер!», «Милая и нежная девушка, очаровашка!», «Настюша, ты потрясающая», «Это вообще законно так круто выглядеть мамочке двоих, ещё совсем малышек?!», — отмечают восторженные подписчики.

А как вам натуральная Анастасия Костенко? Делитесь своими ответами в комментариях!