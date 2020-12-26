«Милая»: Анастасия Костенко показала натуральную красоту
Фото: @kostenko.94 / Instagram
Жену футболиста Дмитрия Тарасова частенько можно увидеть без яркого макияжа. Экс-модель не стесняется показывать миру натуральную красоту, и не зря! На новых снимках инстадива запечатлена без наращенных ресниц, увеличенных губ и практически без косметики, что сейчас редкость, кстати!
В комментариях честных снимков молодой мамочки фолловеры обсуждают ее внешность без мейкапа и изящную стройность Анастасии. Кроме этого, поклонники пишут многочисленные комплименты и отмечают ее естественность.
«Красивая и естественная Настя», «Вы красотка и внешне и в душе», «Вот она настоящая красота! Без операций! Сама естественность!», «Как всегда обворожительная», «Стройняшка, выглядишь супер!», «Милая и нежная девушка, очаровашка!», «Настюша, ты потрясающая», «Это вообще законно так круто выглядеть мамочке двоих, ещё совсем малышек?!», — отмечают восторженные подписчики.
А как вам натуральная Анастасия Костенко? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: @kostenko.94 / Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!