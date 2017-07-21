Обнаженная Ирина Шейк украсила страницы испанского Vogue

Супермодель Ирина Шейк снова в строю ! На днях в Сети появились фотографии, на которых молодая мама позирует перед объективом модного фотографа Марио Тестино, снимавшего обложку для испанского Vogue. Однако в этой съемке присутствует еще один кадр, который был опубликован сегодня на официальной странице журнала. На нем Ирина полностью обнажена, из одежды — лишь шляпа.

Публикация от Vogue España (@voguespain) Июл 21 2017 в 6:27 PDT

Модель находится в отличной форме! Трудно поверить, что всего три месяца назад она впервые стала мамой.

Марио Тестино — хороший друг Ирины. Вероятно, поэтому она отдала «право первой ночи» именно ему.