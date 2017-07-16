Топ-модель поделилась в Instagram новым откровенным снимком

Топ-модель Ирина Шейк принимает участие в рекламных кампаниях многих известных производителей нижнего белья. Снимки с этих фотосессий нередки в Instagram знаменитой красавицы. Иногда в блоге молодой мамы появляются и селфи. Так, сегодня Ирина опубликовала снимок в белом кружевном комплекте, который подчеркнул не только идеальную фигуру топ-модели, но и ее шоколадный загар.