Ирина Шейк продемонстрировала идеальную фигуру в кружевном белье
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Топ-модель поделилась в Instagram новым откровенным снимком
Топ-модель Ирина Шейк принимает участие в рекламных кампаниях многих известных производителей нижнего белья. Снимки с этих фотосессий нередки в Instagram знаменитой красавицы. Иногда в блоге молодой мамы появляются и селфи. Так, сегодня Ирина опубликовала снимок в белом кружевном комплекте, который подчеркнул не только идеальную фигуру топ-модели, но и ее шоколадный загар.
За несколько минут снимок набрал огромное количество лайков и восхищенных комментариев фолловеров.
Напомним, Ирина Шейк в марте этого года родила ребенка своему возлюбленному Брэдли Куперу. Пара старается не афишировать свои отношения, но в прессу часто попадают совместные снимки знаменитостей.
Фото: instagram.com