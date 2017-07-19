Похоже, супермодель и рэпер вместе работают над проектом

Сегодня фанаты Ирины Шейк и Тимати были приятно удивлены. Супермодель и рэпер опубликовали на своих страницах в Instagram совместные фото.

«Татары идут..... fun day at work with @timatiofficial», - подписала снимок Шейк, намекнув на то, что они с Тимати работают над общим проектом.

«Как можно взять и вот так вот, два раза подряд, не оставить нашим пацанам ни одного шанса ?!», - с досадой подписал рэпер, вероятно, имея ввиду роман Ирины с футболистом Криштиану Роналду и нынешние отношения с актером Брэдли Купером.

В комментариях к снимку тут же появилась масса комментариев. Поклонники знаменитостей заметили влюбленный взгляд Тимати на Шейк, а также написали, что супермодель и рэпер отлично смотрятся вместе: «Блин, на самом деле круто смотритесь )», «Как великолепно, превосходно и бесподобно вы смотритесь вместе !», «Тимур смотри не влюбись!!! А то взглядом прям съедашь её)», «Так смотрит влюбленно, на Решетову даже так не смотрит».

Фото: instagram.com