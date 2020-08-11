«Давайте знакомиться»: ставшая мамой Гоар Аветисян впервые показала лицо месячного сына

«Какой он сладкий», «Мамина слаааадость», «Счастьееее!!!», «Здоровья и счастья Гаспару», «Боже мойййй …Чудо», «Боже, какой же он шладкий. Эти глаза, просто красавчик) Бедные девочки», «Гооо, какой он сладкий!!!», «Ууууущщщщщ, какой сладкий, вкусный», «Тьфу, тьфу, тьфу, красавец-мужчина», «Ну, что за сладость», «Ааа, какой сладкий, так хочется потискать», — единогласны подписчики Аветисян.

Напомним, о беременности Гоар Аветисян стало известно в конце января. Личность отца новорожденного сына бьюти-блогер предпочитает не раскрывать. Известно, что красотка и ее избранник узаконили отношения и вместо громких торжеств устроили уютные домашние посиделки. Ранее Гоар была замужем за бизнесменом Вагиком Мартиросяном, однако супруги развелись спустя два года совместной жизни. Аветисян откровенно рассказывает подписчикам о своем послеродовом восстановлении. Так, визажистка уже вернулась в свою добеременную форму и даже улучшила ее, избавившись от восемнадцати лишних килограммов.