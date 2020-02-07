Мимими дня: Эшли Грэм показала новое фото с крошечным сыном и назвала его имя
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Эшли Грэм
32-летняя plus-size модель Эшли Грэм наслаждается материнством.
Фото, которое модель Эшли Грэм опубликовала на странице подкаста Pretty Big Deal, очаровало многих. «Есть ли что-то лучше, чем это? 😍», — написала молодая мать.
В подкасте Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин сообщили, что назвали малыша Айзек Менелик Джованни Эрвин. Имя Айзек нравилось молодому папе на протяжении многих лет. Идея дать будущему ребенку имя Менелик ("сын мудрого") пришла супругам во время поездки в Эфиопию. Имя Джованни — реверанс в сторону итальянских родственников малыша.
Эшли и Джастин вместе уже более 10 лет, 9 из них — в браке.
Фото и видео: instagram
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