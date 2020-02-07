Мимими дня: Эшли Грэм показала новое фото с крошечным сыном и назвала его имя

В подкасте Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин сообщили, что назвали малыша Айзек Менелик Джованни Эрвин. Имя Айзек нравилось молодому папе на протяжении многих лет. Идея дать будущему ребенку имя Менелик ("сын мудрого") пришла супругам во время поездки в Эфиопию. Имя Джованни — реверанс в сторону итальянских родственников малыша.