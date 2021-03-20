passion.ru

Молодая 28-летняя жена Константина Ивлева поседела в браке с ним

Reload
1 / 10

Валерия Куденкова, селфи

Фото: @lera_kudenkova/ Instagram

После возвращения из свадебного путешествия на Мальдивах Валерии Куденковой пришлось столкнуться с неприятностью.

Телеведущая рассказала, что после отдыха на солнечных островах ее волосы выцвели. По словам Валерии, она «была почти блонди». Кроме того, посетить салон красоты ей пришлось и по другой причине. 28-летняя новоиспеченная жена поседела. «Сегодня вот покрасилась наконец-то. Закрасила свою мудрость. Говорят, что седые волосы — это мудрость», — поделилась супруга знаменитого шеф-повара с подписчиками.

Напомним, что Свадьба Константина и Валерии прошла в День святого Валентина. Звездная пара не стала показывать снимки и видео с торжества. Но невеста все же поделилась в своих сториз в Instagram фотографией из ЗАГСа. Роспись прошла во Дворце бракосочетания №1. А позднее молодожены устроили торжество на родине Валерии Куденковой.

«Все прошло именно так, как мы ее себе представляли. Как говорится, фирма веников не вяжет, а если вяжет, то только фирменные. В первый день мы обвенчались — на церемонии присутствовали только самые близкие люди, никаких камер, ничего. После этого поехали к гостям, которые встречали нас по всем казачьим традициям», — рассказывал Ивлев журналистам издания «7days».

Фото и видео: @lera_kudenkova/ Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!