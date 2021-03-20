Молодая 28-летняя жена Константина Ивлева поседела в браке с ним
Фото: @lera_kudenkova/ Instagram
Телеведущая рассказала, что после отдыха на солнечных островах ее волосы выцвели. По словам Валерии, она «была почти блонди». Кроме того, посетить салон красоты ей пришлось и по другой причине. 28-летняя новоиспеченная жена поседела. «Сегодня вот покрасилась наконец-то. Закрасила свою мудрость. Говорят, что седые волосы — это мудрость», — поделилась супруга знаменитого шеф-повара с подписчиками.
Напомним, что Свадьба Константина и Валерии прошла в День святого Валентина. Звездная пара не стала показывать снимки и видео с торжества. Но невеста все же поделилась в своих сториз в Instagram фотографией из ЗАГСа. Роспись прошла во Дворце бракосочетания №1. А позднее молодожены устроили торжество на родине Валерии Куденковой.
«Все прошло именно так, как мы ее себе представляли. Как говорится, фирма веников не вяжет, а если вяжет, то только фирменные. В первый день мы обвенчались — на церемонии присутствовали только самые близкие люди, никаких камер, ничего. После этого поехали к гостям, которые встречали нас по всем казачьим традициям», — рассказывал Ивлев журналистам издания «7days».
Фото и видео: @lera_kudenkova/ Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!