Молодая 28-летняя жена Константина Ивлева поседела в браке с ним

Напомним, что Свадьба Константина и Валерии прошла в День святого Валентина. Звездная пара не стала показывать снимки и видео с торжества. Но невеста все же поделилась в своих сториз в Instagram фотографией из ЗАГСа. Роспись прошла во Дворце бракосочетания №1. А позднее молодожены устроили торжество на родине Валерии Куденковой.

«Все прошло именно так, как мы ее себе представляли. Как говорится, фирма веников не вяжет, а если вяжет, то только фирменные. В первый день мы обвенчались — на церемонии присутствовали только самые близкие люди, никаких камер, ничего. После этого поехали к гостям, которые встречали нас по всем казачьим традициям», — рассказывал Ивлев журналистам издания «7days».