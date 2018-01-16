36-летняя Анна Курникова и 42-летний Энрике Иглесиас опубликовали трогательные фотографии в Instagram.

Примерно час назад в блоге популярного певца Энрике Иглесиаса появилась фотография, на которой он запечатлен с младенцем. «Мой солнечный лучик», — написал мужчина.

А несколько минут назад подобный снимок опубликовала и теннисистка Анна Курникова. Его она сопроводила теми же словами.

Пара тщательно скрывает свою личную жизнь. О рождении детей СМИ узнали спустя несколько дней после этого события. Близнецы, которых назвали Николас и Люси, появились на свет в одной из клиник Майами 16 декабря.

Свое «интересное положение» Анна также скрывала до последнего. Внимательные поклонники теннисистки могли только догадываться о нем после того, как в начале августав ее блоге появился видеоотчет о своих упражнениях, на котором она скрывала животик с помощью просторной одежды.

Фото: instagram, globallookpress