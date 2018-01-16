Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали первые фотографии с детьми
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36-летняя Анна Курникова и 42-летний Энрике Иглесиас опубликовали трогательные фотографии в Instagram.
Примерно час назад в блоге популярного певца Энрике Иглесиаса появилась фотография, на которой он запечатлен с младенцем. «Мой солнечный лучик», — написал мужчина.
А несколько минут назад подобный снимок опубликовала и теннисистка Анна Курникова. Его она сопроводила теми же словами.
Пара тщательно скрывает свою личную жизнь. О рождении детей СМИ узнали спустя несколько дней после этого события. Близнецы, которых назвали Николас и Люси, появились на свет в одной из клиник Майами 16 декабря.
Свое «интересное положение» Анна также скрывала до последнего. Внимательные поклонники теннисистки могли только догадываться о нем после того, как в начале августав ее блоге появился видеоотчет о своих упражнениях, на котором она скрывала животик с помощью просторной одежды.
Фото: instagram, globallookpress