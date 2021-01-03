«Мой лидер!»: Мария Погребняк трогательно поздравила сына с днем рождения

«С днем рождения сыночка!», «Какой красивый парень у вас! С днём рождения, солнышко! И вас поздравляю с таким приятным событием!!! Он сможет нести красоту и женщинам, и мужчинам, прекрасно будет чувствовать стиль, тенденции и хорошо понимать женщин!», «С днем рождения!», «С именинником!», «Красивая семья, поздравляем! С днем рождения вас! Обнимаю!», — прокомментировали друзья и поклонники звездной семьи.

Напомним, что в 2006 году Мария и Павел сыграли свадьбу. А уже в 2007-м у них родился первенец — сын Артем. Мальчик появился на свет в Томске. Спустя еще 2 года семья Погребняк стала больше: родился сын Павел. А в 2011 году в немецком городе Штутгарт Мария родила третьего сына, ребенка назвали Алексеем.