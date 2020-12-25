Многодетная мама Мария Погребняк взорвала Сеть танцем в боди со стразами

Эффектный образ Марии Погребняк произвел настоящий фурор в Instagram. Правда, помимо комплиментов, супруга футболиста снова получила нелестные отзывы о своей худобе и подозрения в беременности. «Какая шикарная!», «Маша! Это очень красиво, вы просто богиня в этом образе», «Красотка! Глаз не оторвать», «Ох, огнище же!», «Какая яркая и нежная!», — пишут в комментариях. О других стильных образах звезды читайте на Passion.ru.