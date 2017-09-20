Двухлетний сын Натальи Подольской бреется вместе с папой.

Летом 2015 года в семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова случилось долгожданное пополнение. С тех пор мама и папа маленького Артемия радуют своих фанатов милыми фотографиями и видеороликами с ним. Сегодня Наталья поделилась одним из трогательных моментов своей жизни.

На снимке перемазанный пеной мальчик «бреется» вместе с папой. Фанаты пары не раз отмечали, что двухлетний мальчуган выглядит старше своих лет и развивается быстрее сверстников.

Поклонники пары пророчат ей второго ребенка и частенько выдают желаемое за действительное. «Я не беременна, хотя конечно мечтаю об этом. А пока нам безумно хорошо втроем», — отвечает певица на то и дело возникающие вопросы.

Фото: instagram.com