Ролик появился в Instagram популярной певицы

Не так давно в блоге Натальи появился забавный видеоролик — Тема с разбега прыгает в надувной бассейн во дворе дома. «Я знаю , что артисты должны выкладывать в соц сети прелести своей артистической жизни. Но! Я не могу не поделиться счастьем материнства ! Тёма - наше с папой ВСЕ!» — подписала видео певица.

Фолловерам Наташи видео очень понравилось: «Такой классный при классный!Дай бог вам семейного счастья и долгих лет жизни.Вы классная семья и на вас всегда приятно смотреть.А детки -это наше все!!!», «такие молодцы что воспитываете сына обычной жизнью, а не гламурной», «Забавный малыш)))) Детки - это счастье!!!!», «Какая прелесть! Как доволен и счастлив малыш!!!!», «Наташенька жизнь муз.и немуз. артиста можно найти в ютубе и в других местах.А вот такое чудо -видео только у тебя на страничке.За что большое спасибо.Дети это самое дорогое.Я с удовольствием смотрю и радуюсь одновременно.Вы гармоничная и любящая пара с таким очаровательным, умненьким малышом -Преснячочком», «Материнство- лучшее из наилучшего в нашей жизни...вы 👍👍👍 мама!!!!!», «Какой сладусик. Обожаю эту семью,прям душа радуется глядя на вас. Счастья в вашей прекрасной семье».