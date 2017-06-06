Фанаты поздравляют Наталью Подольскую со второй беременностью
Два года назад Наталья Подольская подарила своему мужу Владимиру Преснякову сына Артема. Как ранее признавалась певица, малыш был долгожданным ребенком, ведь она много лет не могла забеременеть. С появлением на свет Артема, фанаты стали гадать, когда же у звездной четы родится второй малыш. Сама Наталья не раз заявляла, что готова вновь стать мамой в ближайшем будущем и они с супругом работают над этим.
Новая фотография в блоге Подольской еще больше подогрела интерес к знаменитому семейству. На снимке артистка позирует в белом платье, которое подчеркнуло округлившийся живот, тем самым натолкнув пользователей Сети на мысли о беременности Натальи: «Беременна?», «Что-то живот выпячивается», «Теме сестричка нужна! Так что дай Бог!».
Так ли это на самом деле - неизвестно. Комментариев со стороны певицы не поступало. Впрочем, вполне вероятно, что всему виной неудачный ракурс, наряд или поза.
Фото: instagram.com