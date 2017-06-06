Наталью Подольскую заподозрили в беременности

Два года назад Наталья Подольская подарила своему мужу Владимиру Преснякову сына Артема. Как ранее признавалась певица, малыш был долгожданным ребенком, ведь она много лет не могла забеременеть. С появлением на свет Артема, фанаты стали гадать, когда же у звездной четы родится второй малыш. Сама Наталья не раз заявляла, что готова вновь стать мамой в ближайшем будущем и они с супругом работают над этим.

Новая фотография в блоге Подольской еще больше подогрела интерес к знаменитому семейству. На снимке артистка позирует в белом платье, которое подчеркнуло округлившийся живот, тем самым натолкнув пользователей Сети на мысли о беременности Натальи: «Беременна?», «Что-то живот выпячивается», «Теме сестричка нужна! Так что дай Бог!».

Так ли это на самом деле - неизвестно. Комментариев со стороны певицы не поступало. Впрочем, вполне вероятно, что всему виной неудачный ракурс, наряд или поза.

Фото: instagram.com