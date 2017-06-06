Наталью Подольскую заподозрили в беременности

Два года назад Наталья Подольская подарила своему мужу Владимиру Преснякову сына Артема. Как ранее признавалась певица, малыш был долгожданным ребенком, ведь она много лет не могла забеременеть. С появлением на свет Артема, фанаты стали гадать, когда же у звездной четы родится второй малыш. Сама Наталья не раз заявляла, что готова вновь стать мамой в ближайшем будущем и они с супругом работают над этим.