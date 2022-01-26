Модная, в мини: Надежда Бабкина показала, как выглядела 50 лет назад
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/ngbabkina
В блоге артистки появилось несколько фото примерно 50-летней давности, когда Бабкина была студенткой. То время она называет чудесной порой. На одном из фото Надежду Бабкину запечатлели в модном для того времени костюме с жакетом и мини-юбкой.
«Вспоминаю себя студенткой Гнесинского института. В течение первого года я работала как зверь. Только загудят звоночки, я уже сижу у инструмента и вкалываю. Весь год крепко работала, догоняла, набираясь знаний, которые были мне необходимы для учебы в институте.
В общежитии жилось довольно весело. Вокруг меня всегда собирались компании, я что-то веселое затевала. Когда в моей комнате отмечали праздники, все общежитие об этом знало, поскольку у нас имелся свой небольшой оркестр с оригинальными инструментами — кастрюльками, тазиками, ложками. Можете себе представить уровень шумового эффекта, которого мы достигали!» — написала артистка в блоге.
Надежда Бабкина рассказала, что ансамбль «Русская песня» создала, когда была студенткой. Но тогда к коллективу относились несерьезно, потому что состоял он из молоденьких девчонок.
«Помню, решили мы однажды принять участие в конкурсе "Алло, мы ищем таланты!". И что получили? "Вы — не таланты, — заявили нам. — Музыка от вас далеко, и вообще с культурой завязывайте". Ну, не таланты и не таланты. Здесь не таланты, за углом — таланты. Побежали на другой конкурс», — вспомнила юность народная артистка.
Ранее Надежда Бабкина рассказывала, как появилась на мероприятии практически в неглиже, и вспоминала, как ее шалость едва не стала преступлением.
Фото и видео: Instagram