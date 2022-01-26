Модная, в мини: Надежда Бабкина показала, как выглядела 50 лет назад

«Вспоминаю себя студенткой Гнесинского института. В течение первого года я работала как зверь. Только загудят звоночки, я уже сижу у инструмента и вкалываю. Весь год крепко работала, догоняла, набираясь знаний, которые были мне необходимы для учебы в институте.

В общежитии жилось довольно весело. Вокруг меня всегда собирались компании, я что-то веселое затевала. Когда в моей комнате отмечали праздники, все общежитие об этом знало, поскольку у нас имелся свой небольшой оркестр с оригинальными инструментами — кастрюльками, тазиками, ложками. Можете себе представить уровень шумового эффекта, которого мы достигали!» — написала артистка в блоге.