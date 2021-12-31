Неловкий момент: Бабкина вспомнила, как пришла на важное мероприятие в полуобнаженном виде

История произошла с Надеждой Бабкиной в один из предновогодних дней много лет назад, когда она в составе своего ансамбля выступала в Доме приемов Правительства. Гостями мероприятия стали послы различных стран. Коллектив «Русская песня» исполнил несколько песен, а затем, по приглашению организаторов, присоединился к гостям.

И вот, когда пришла пора сменить наряды для того, чтобы продолжить вечер в компании послов, произошел конфуз. «Как только мы сменили народные костюмы на обычные, на девушек из коллектива перестали обращать внимание — прежнего интереса словно и не было. Мне самой, слава богу, внимания хватало. Все взгляды — на меня. «Хорошо, — думаю, — узнали!» Все со мной чокаются, смотрят в глаза, но как-то странно. Мои девицы кучкуются в сторонке. И вдруг одна подходит: «Надя, ты чехол забыла надеть». Я даже не сообразила, о чем речь: «Какой чехол?» — «У тебя под платьем ничего нет!» Я опускаю глаза и… Ужас!» — с юмором вспоминает ситуацию Бабкина.

После обнаружения «проблемы» артистке стало стыдно, и она попросила девушек из коллектива окружить ее, и таким образом покинуть помещение. «Вышли в коридор. Командую: «Бегом переодеваться в народные костюмы! Поем еще три песни и уходим!» — рассказывает она в интервью журналу «7Дней».

Также недавно Надежда Бабкина рассказывала о том, как они с артистами решили прокатиться на лианах во Вьетаме, что привело к незаконному пересечению государственных границ.